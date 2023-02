"Ende einer Ära": Maisie Williams und Reuben sind getrennt!

Maisie Williams (25) ist wieder Single! Die Game of Thrones-Bekanntheit war seit 2019 mit Reuben Selby zusammen. Mit niedlichen Pärchen-Auftritten, sei es bei der Fashion Week oder anderen öffentlichen Events, verzauberten sie stets ihre Fans. Noch im Oktober 2022 schlenderten sie gemeinsam durch die Stadt der Liebe in Paris und zeigten sich total verliebt. Doch jetzt ist alles aus: Maisie und Ruben sind getrennt!

Das teilte sie ihren Followern auf Instagram mit. Die Schauspielerin fand trotz der Trennung liebevolle Worte für ihren Ex: "Das Ende einer Ära. Reuben und ich haben beschlossen, unsere Beziehung zu beenden." Anscheinend bleiben sie und Reuben aber noch in Kontakt. Fünf Jahre waren sie ein Paar – in der Zeit hätten sie getrennt, aber auch gemeinsam kreativ sein können: "Und das wird auch so bleiben."

Das Posting schließt sie mit einer Bitte an ihre Fans ab: "Bitte keine weiteren Fragen, wir müssen unsere Kinder schützen (also meinen Hund)", scherzte Maisie. Von großem Liebeskummer scheint jede Spur zu fehlen.

Getty Images Maisie Williams

Getty Images Reuben Selby mit Maisie Williams, 2020

Getty Images Maisie Williams, "Game of Thrones"-Star

