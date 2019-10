Hier sprühen nur so die Funken! Seit Februar 2019 soll Maisie Williams (22) den Kommunikationsdirektor Reuben Selby daten. Spätestens bei Sophie Turners (23) Hochzeit im Juni war klar, dass diese beiden so schnell nichts trennt. Seitdem präsentiert sich das Paar vermehrt auf Events – und setzte jetzt noch einen drauf: Maisie und Reuben flanierten nun superhappy gemeinsam über einen roten Teppich!

Bei der Store-Eröffnung eines Louis-Vuitton-Shops brachte die Game of Thrones-Beauty ihren Freund mit. In stylishen Looks posierte das verliebte Paar für die Fotografen. Vor allem die 22-Jährige war in ihrem weißen Paillettenkleid ein absoluter Hingucker. Dass das Pärchen sich noch wie am ersten Tag liebt, sah man den beiden sofort an: Maisie konnte gar nicht die Finger von ihrem Liebsten lassen und strahlte bis übers ganze Gesicht.

Bis vor einem Jahr war die Schauspielerin noch glücklich mit Ollie Jackson zusammen. In einem Interview mit Elle sprach sie damals ziemlich offen über ihn: "Jeder möchte jemanden haben, mit dem man abhängen kann und der ein Freund sowie ein Partner ist." Jetzt hat Maisie genau das aber offenbar in Reuben gefunden.

Hewitt / SplashNews.com Maisie Williams, Schauspielerin

Getty Images Maisie Williams und Reuben Selby bei einem Event im Oktober 2019

Getty Images Maisie Williams und Reuben Selby bei der Paris Fashion Week. September 2019

