Mimi Kraus nimmt Kaffemaschine mit ins "Let's Dance"-Studio!

Mimi Kraus (39) geht nirgends ohne sein Lieblingsgetränk hin! Ab heute Abend kämpft er bei Let's Dance an der Seite von Mariia Maksina um den beliebten Tanzpokal. Auf die Showteilnahme hat sich der Handballer mithilfe seines Ex-Teamkollegen Pascal "Pommes" Hens (42) schon bestens vorbereitet. Aber um die ultimative Leistung abzurufen, braucht er etwas ganz Besonderes: Mimi hat extra seine Kaffeemaschine mit ins Studio genommen!

Auf Instagram präsentierte Konkurrentin Sharon Battiste (31), wie der Sportler im Studio ankommt – mit einem Wagen voller Kartons im Schlepptau! "Er hat seinen Kaffee mitgebracht und die Kaffeemaschine", zeigte sie sich fassungslos. Doch für Mimi ist seine eigene Zubereitung ein absolutes Muss. "Ich liebe Kaffee und ich hasse schlechten Kaffee!", rechtfertigte er sich. Bei den anderen Teilnehmern kam die Vorliebe des 39-Jährigen jedenfalls gut an: In seiner Garderobe holten Philipp Boy (35) und Co. sich fleißig eine Tasse des berühmten Mimi-Getränks ab.

Hoffentlich gibt der Kaffee den Kandidaten auch genug Energie: Schließlich müssen sie heute in der Auftaktshow das Publikum erstmals von sich überzeugen, um weiterzukommen. Nur Anna Ermakova (22) kann ihren ersten Tanz ganz entspannt angehen. Boris Beckers (55) Tochter und ihr Tanzprofi Valentin Lusin (36) hatten die Fans in der Kennenlernshow so sehr begeistert, dass sie direkt eine Runde weiter sind.

Instagram / sharonbattiste_ Mimi Kraus mit seiner Kaffemaschine bei "Let's Dance" 2023

Instagram / mimikraus Mariia Maksina und Michael Kraus

Instagram / sharonbattiste_ Mimi Kraus und Sharon Battiste mit seiner Kaffemaschine bei "Let's Dance" 2023

