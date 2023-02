Nach Ehe-Aus: Liebt Jakub Merlan-Jarecki seine Ex Kate noch?

Hat Jakub Merlan-Jarecki (27) noch Gefühle für seine Ex-Frau Kate (36)? Vor rund drei Jahren hatten die beiden ihre Beziehung bei Temptation Island V.I.P. erfolgreich auf die Probe gestellt. Kurz darauf sollten dann die Hochzeitsglocken läuten. Doch lange hielt das Liebesglück nicht: Nach einigen Gerüchten bestätigte Kate im vergangenen September ihre Trennung. Bei der diesjährigen Prominent getrennt-Staffel traf das Ex-Paar jetzt wieder aufeinander. Sind da etwa alte Gefühle bei Jakub hochgekommen?

Während eines Q&As auf Instagram stellte sich der Realitystar der Neugier seiner Fans – vor privaten Fragen schreckten diese dabei nicht zurück! So wollte ein Follower wissen, ob der 27-Jährige seine Ex immer noch liebt: "Tja, auch solche Fragen gehören dazu... [...] Ich meine, wir haben geheiratet", beginnt Jakub sichtlich betroffen. "Wir haben uns damals aus einem bestimmten Grund getrennt. Aber ich würde jetzt wirklich lügen, wenn ich sagen würde, dass ich sie wirklich gar nicht mehr liebe. [...] Irgendwo liebe ich sie noch", stellte er dann schließlich klar.

Könnte sich Jakub also ein Liebes-Comeback vorstellen? "Das ist mit Abstand die heftigste Frage, da fange ich auch echt an zu überlegen", erklärte die TV-Bekanntheit und fügte hinzu: "Wir haben so viele schöne Momente gehabt, bis wir uns irgendwo ein Stück weit verloren und getrennt haben. Aber wenn ich könnte, [...] würde ich noch einmal mit ihr von vorne anfangen."

Privat Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki bei ihrer Hochzeit

RTL Jakub Merlan-Jarecki und Kate Merlan bei "Prominent getrennt"

Instagram / jakubmerlanjarecki Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki, April 2021

