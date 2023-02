Schwangere Rihanna soll Barbados-Hochzeit mit A$AP planen!

Treten Rihanna (35) und A$AP Rocky (34) bald vor den Traualtar? Gemeinsam haben die Sängerin und der Rapper einen Sohn. Bei ihrem Auftritt in der Halbzeit beim Super Bowl enthüllte die "Umbrella"-Interpretin vor wenigen Wochen, dass sie sogar schon ihren zweiten Nachwuchs erwartet. Neben der Geburt ihres Babys soll sich die Künstlerin aber auf noch einen Meilenstein vorbereiten: Rihanna plant angeblich eine Hochzeit mit A$AP auf Barbados!

Eine Quelle behauptete gegenüber RadarOnline, dass die werdende Zweifach-Mama ihren Partner demnächst heiraten will: "Eine Hochzeit zu veranstalten und ein weiteres Baby zu bekommen, sind Rihannas Hauptanliegen im Moment." Das Ganze soll angeblich in RiRis karibischer Heimat im Kreise ihrer Freunde und Familie gefeiert werden. "Sie möchte, dass [die Hochzeit] in Barbados stattfindet, ein superglamouröses Event, aber sie möchte auch barfuß herumlaufen können", plauderte der Insider aus.

Die Gäste erwartet wohl eine extraordinäre Sause. "Es wird ein ganzes Wochenende lang gefeiert", glaubte die Quelle zu wissen. Auf der Gästeliste sollen A-Promis wie Jay-Z (53) und seine Gattin Beyoncé (41) oder auch Adele (34) stehen. Zudem plane Rihanna ganz traditionell in Weiß zu heiraten.

Getty Images Rihanna beim Super Bowl 2023

Berliner, Alex J. / ActionPress Rihanna und A$AP Rocky im Oktober 2022

Getty Images Jay-Z und Beyoncé, Februar 2017

