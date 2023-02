Nanu? Khloé Kardashian wird von Haushaltshilfe verklagt

Damit hat Khloé Kardashian (38) sicherlich nicht gerechnet! Erst im Frühjahr vergangenen Jahres musste sich der Realitystar mit einem Gerichtsprozess auseinandersetzen: Die Rapperin Blac Chyna (34) warf der 38-Jährigen und dem Rest des Kardashian-Jenner-Clans vor, ihre Karriere zerstört zu haben. Nun flatterte die nächste Anklage ins Haus: Eine ehemalige Arbeitskraft verklagt den Keeping up with the Kardashians-Star! Alle Infos zu Khloés Klage findet ihr im Promiflash-Video.

