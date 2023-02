So stellen sich Philipp Stehler und Vanessa die Geburt vor

Sie haben klare Vorstellungen! Der Fitnessinfluencer Philipp Stehler (34) und seine Partnerin Vanessa Ciomber erwarten ein Kind – das verkündeten sie voller Vorfreude im Netz. So zeigten sie ihren Followern auch schon erste Ultraschallaufnahmen. Höchstwahrscheinlich können sich die Fans auch auf viele weitere Updates freuen, denn sie plaudern bereits aufgeregt über ihren Nachwuchs. Jetzt sprechen Philipp und Vanessa über die anstehende Geburt!

In der aktuellen VIPstagram-Folge erklärt die werdende Mutter: "So natürlich, wie möglich soll es werden. Philipp muss dabei sein." Vanessa möchte also unbedingt ihren Liebsten bei sich haben, wenn ihr Kind das Licht der Welt erblickt – es sei ihre persönliche Horrorvorstellung, dass Philipp nicht dabei sein werde. "Kurz vor der Geburt dürfen wir nur noch zusammen irgendwo hin", führt Philipp aus.

Einen Kaiserschnitt planen die zwei also nicht. Bisher scheinen der Bachelorette-Boy und die Blondine noch ziemlich locker zu sein. Zumindest scherzt Vanessa: "Ich mache mir mehr Sorgen um ihn als um mich bei der Geburt."

Anzeige

Instagram / vanessaciomber Vanessa Ciomber und Philipp Stehler, Influencer

Anzeige

Instagram / vanessaciomber Vanessa Ciomber, Influencerin

Anzeige

Instagram / vanessaciomber Vanessa Ciomber und Philipp Stehler im Dezember 2022

Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Vanessa ihren Philipp bei der Geburt dabei haben möchte? Ja, natürlich! Nee, tatsächlich nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de