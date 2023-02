Philipp Stehler und Vanessa zeigen erste Baby-Aufnahmen!

Philipp Stehler (34) und Vanessa Ciomber teilen stolz erste Babydetails! Seit 2020 gehen der einstige Bachelorette-Kandidat und seine Partnerin bereits zusammen durchs Leben. Erst vor wenigen Tagen verkündete das Paar ganz aufgeregt im Netz, dass es niedliche Neuigkeiten gibt: Die beiden können sich über ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs freuen! Ihre Follower lassen die beiden nun an ihrer aufregenden Reise teilhaben: Im Netz freuen sich die beiden über eine erste Ultraschallaufnahme ihres Babys!

Via Instagram berichten Vanessa und Philipp aufgeregt von einer ganz besonderen Untersuchung ihres Babys: Die beiden können per Ultraschall einen Blick auf ihren Sprössling werfen. Dabei ist die Influencerin offenbar so fasziniert von dem Termin, dass sie die niedlichen Aufnahmen ihren Follower nicht vorenthalten will. "Die Hände vorm Gesicht! Aber ein süßes Ohr zeigen wir euch hier gerne", schreibt Vanessa zu dem Ultraschallbild, das ihren kleinen Wonneproppen von der Seite zeigt.

Wie happy Philipp und Vanessa nach dem Termin sind, macht auch Philipp via Social Media ganz deutlich. "Sieht alles super aus", freut sich der werdende Papa zu einem Video, auf dem er der Mutter seines Kindes liebevoll den Bauch küsst und danach aufgeregt in die Kamera jubelt.

Instagram / vanessaciomber Philipp Stehler und Vanessa Ciomber auf Ibiza, 2023

Instagram / vanessaciomber Ultraschallbild von Philipp Stehlers Baby, Februar 2023

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler und seine Freundin Vanessa Ciomber im Mai 2022 in Berlin

