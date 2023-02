Sommerhaus-Teilnahme hat Katha Hambuechens Leben "versaut"

Auf diese Erfahrung hätte Katharina Hambuechen wohl lieber verzichtet! In der vergangenen Staffel war sie mit ihrem damaligen Partner Eric Sindermann (34) bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen. Die beiden mussten das Format jedoch vorzeitig verlassen, weil sie sich nach reichlich Drama noch in der Show getrennt hatten. Auch danach folgte eine regelrechte Schlammschlacht. Rückblickend hat Katha sogar das Gefühl, dass die Sommerhaus-Teilnahme ihr Leben versaut hat.

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wurde die 27-Jährige auf ihre Zeit in dem Format angesprochen. Diese habe Katha "größtenteils negativ" beeinflusst. "Natürlich gab es ein paar coole Partys und gratis Produkte und da möchte ich auch nicht undankbar wirken. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich mir mit der Sache mein ganzes Leben versaut habe und wusste teilweise nicht weiter", berichtete die gebürtige Düsseldorferin. Immerhin habe die Show ihr die Augen geöffnet, was ihren damaligen Freund betrifft: "Deshalb konnte ich die Trennung konsequent durchziehen." Das sei der positive Effekt daran gewesen.

Auf die Frage, ob sie auch in Zukunft noch mal einen Promi-Mann daten würde, verpasste Katha ihrem Ex Dr. Sindsen einen Seitenhieb. "Ich habe keinen einzigen Promi gedatet und möchte es auch nicht", stellte sie klar und erklärte: "Die wenigsten sind darauf aus, eine normale Zukunft mit Haus, Kinder, Hund etc. zu führen."

Anzeige

RTL Eric Sindermann und Katharina Hambuechen im Sommerhaus

Anzeige

Instagram / katha.hambu Katha Hambuechen, Influencerin

Anzeige

Wehnert, Matthias / ActionPress Katharina Hambuechen und Eric Sindermann, Sommerhaus-Bewohner 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de