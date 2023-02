Spice-Girls-Vermögensranking: So reich sind Mel B und Co.

Wer von den Spice Girls hat den höchsten Kontostand? In den 90ern erlangten Mel B (47), Geri Halliwell (50), Victoria Beckham (48), Melanie C (49) und Emma Bunton (47) mit der Band weltweit Bekanntheit. Dank ihrer Erfolge "Wannabe" oder "Viva Forever" wurden die Mädels zu einer der erfolgreichsten Girl Groups der Welt. Im Jahr 2000 gaben die Spice Girls allerdings ihre Trennung bekannt. Trotz einer Reunion vor etwa zehn Jahren gehen Victoria und Co. seither ihre eigenen Wege. Jetzt wurde veröffentlicht, welches Spice Girls die meiste Kohle hat!

Just Jared enthüllte jetzt das Vermögen der Bandmitglieder: Das Schlusslicht bildet Mel B – ihr Nettovermögen wird auch ungefähr 5,7 Millionen Euro geschätzt. Nach dem Ende der Spice Girls veröffentlichte die 47-Jährige zwei Soloalben, bevor sie ihre TV-Karriere begann und an Shows wie Dancing with the Stars teilnahm. Melanie C ist mit etwa 28,4 Millionen Euro auf dem vorletzten Platz zu finden. Dank ihres erfolgreichen Werdegangs als Solokünstlerin und Moderatorin soll Emma etwa 37,8 Millionen Euro angesammelt haben.

Auch Geris' Vermögen wird auf 37,8 Millionen Euro geschätzt. Nachdem sie als erstes Mitglied die Girl Group verlassen hatte, veröffentlichte die 50-Jährige drei Soloalben, schrieb ihre eigenen Memoiren und publizierte eine Reihe von Kinderbüchern. Mit fast 426 Millionen Euro ist Victoria mit Abstand das reichste Mitglied der Spice Girls! Nachdem sich die Frau von David Beckham (47) kurzzeitig als Solokünstlerin versucht hatte, wechselte sie das Business und gründete 2008 ihr eigenes Modeunternehmen. Außerdem veröffentlichte Victoria zwei Bücher und fünf Dokumentarfilme.

Anzeige

Getty Images Mel B im November 2022

Anzeige

Getty Images Victoria Beckham, Melanie C, Geri Halliwell, Emma Bunton und Melanie B im Jahr 2007

Anzeige

Getty Images Victoria Beckham, 2022 in Paris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de