Spice-Girls-Reunion: Ginger Spice Geri Horner feierte 50.!

Die Spice Girls lassen es krachen! Geri Horner (50) hatte als Ginger Spice mit der Girlband in den 90ern weltweite Bekanntheit erlangt. Nach Megaerfolgen wie "Wannabe" oder "Viva Forever" hatte sich die Gruppierung im Jahr 2000 getrennt. Zwölf Jahre später gab es eine Reunion. Das war das letzte Mal, dass die Band gemeinsam auf der Bühne stand. Jetzt kamen alle Spice Girls zusammen, um Geris Geburtstag zu feiern!

Ginger Spice feierte ihren 50. Geburtstag im Kreise ihrer Liebsten! Und dazu gehören offenbar auch ihre ehemaligen Bandkolleginnen. Auf Instagram kursierten eine Menge Fotos und Videos des Abends. Victoria Beckham (48), Mel C. (48), Emma Bunton (46) und Geri tanzten und feierten offenbar ziemlich ausgelassen. Unter anderem zu ihrem eigenen Hit "Say You'll Be There". Die Britin hatte bereits im August Geburtstag gehabt, verschob die Feier allerdings aufgrund des Ablebens der Queen (✝96).

Auch wenn sie nicht auf den Fotos zu sehen war, soll auch Melanie Brown (47) auf der Party in Oxfordshire gewesen sein – und somit war die Band komplett. Zuletzt hatte Scary Spice mit freudigen Neuigkeiten berührt. Die 47-Jährige hatte sich verlobt und die anderen Spice Girls waren außer sich vor Freude. "Emma Bunton hat geweint, Mel C. auch", freute sie sich gegenüber Hello!.

Victoria Beckham, Emma Bunton und Mel C.

Spice Girls Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie C und Melanie B 2012

Mel B., Sängerin

