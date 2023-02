"Wiege 62 Kilo": Wendy Williams gibt ein Gesundheits-Update!

Ihre Fans können aufatmen! Wendy Williams (58) ist im US-amerikanischen Fernsehen eine wahre Talkshow-Ikone. Fast 13 Jahre lang war die TV-Persönlichkeit regelmäßig im Rahmen der "Wendy Williams Show" zu sehen, in der sie interaktiv mit ihrem Live-Publikum den neusten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars diskutierte. Aufgrund mehrerer gesundheitlicher Probleme, wie unter anderem einem Lymphödem, musste sie ihre Show aufgeben und bereitete ihren Fans mit ihrem angeschlagenen Zustand Sorge. Doch jetzt hat Wendy erfreuliche Neuigkeiten!

Wie Daily Mail berichtet, sei die 58-Jährige während eines Dinners in New York City gesichtet worden. Hierbei habe sie geäußert: "Ich war erst kürzlich beim Arzt und wiege momentan um die 62 Kilo. Ist das nicht toll?" Damit habe die Talkshow-Moderatorin wohl wieder ein paar Pfunde zugelegt. An diesem Abend war die Brünette, wie Bilder zeigen, von Kopf bis Fuß in Designerkleidung gehüllt. So trug sie beispielsweise eine Lederjacke und Hotpants von Louis Vuitton, dazu schwarze Fellstiefel und rundete den Look mit einer grünen Ledertasche in der Hand ab.

Im vergangenen Jahr hatte sich Wendy aufgrund ihrer Alkoholprobleme in eine Entzugsklinik begeben, doch der TV-Ikone war im Anschluss wichtig, ihre besorgten Fans zu beruhigen. Ein Insider meinte während ihres Aufenthalts: "Ich kann euch versichern, dass es ihr schon wesentlich besser geht. Sie macht Fortschritte und fühlt sich stärker."

Getty Images Wendy Williams neben einer Wachsfigur von sich im Jahr 2021

Getty Images Wendy Williams, Talkshow-Host

Getty Images Wendy Williams im Jahr 2017

