Addison Rae spielt mit Patrick Dempsey in neuem Horrorfilm

Ein TikTok-Star an der Seite von McDreamy! Addison Rae (22) wurde über die Streamingplattform TikTok bekannt und ergatterte dadurch 2021 ihre erste Schauspielrolle im Netflix-Film "He's All". Der unmittelbare Erfolg des Films veranlasste den Streaming-Riesen, die Jungschauspielerin für weitere Produktionen einzuplanen. Als Nächstes spielt die Influencerin aber nicht in einer Teenager-Komödie, sondern in einem ganz anderen Genre – Addison wird an der Seite von Patrick Dempsey (57) im Horrorfilm "Thanksgiving" vor der Kamera stehen!

Der Film von Eli Roth (50) basiert auf dem Fake-Trailer, den sie vor 16 Jahren für Quentin Tarantino (59) und Robert Rodriguez (54) für deren Film "Grindhouse" drehte. Während Details zu ihrem Charakter noch nicht bekannt sind, haben Quellen gegenüber The Hollywood Reporter verlauten lassen, dass sich der Film um einen Mörder drehen wird: Dieser kommt mit der Absicht, die Bewohner "auszuschneiden" in eine Kleinstadt in Massachusetts, um eine "Thanksgiving-Tafel" zu schaffen. Dabei darf sich Addison über ihren Co-Kollegen Grey's Anatomy-Liebling Patrick Dempsey freuen, der eine noch unbekannte Rolle in dem Film einnehmen wird.

Addison ist mit mehr als 88,9 Millionen Followern ein großer Star auf TikTok und gilt obendrein als die bestverdienende Influencerin auf der Plattform, wie Forbes berichtet. Nun hatte sie einen Teil ihres Verdiensts in ihre Gesangs- und Schauspielkarriere investiert – sie scheint sich einen Wandel in ihrem Leben zu wünschen. Die anstehende Produktion wird von Spyglass Entertainment geführt und soll im März beginnen.

Instagram / addisonraee Addison Rae, Social-Media-Star

Getty Images Patrick Dempsey, 2017

Getty Images Addison Rae im Mai 2022

