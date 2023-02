Darum lässt Anke Engelke ungern neue Menschen in ihr Leben!

Wie erkennt man einen wahren Freund? Anke Engelke (57) ist seit 1978 erfolgreich im deutschen Unterhaltungsgeschäft tätig. Mit ihrer Show "Ladykracher" erhielt die Entertainerin 2003 den deutschen Comedypreis. Seit 2007 leiht Anke außerdem der "Die Simpsons"-Figur Marge ihre Stimme. Doch berühmt zu sein, hat auch seine Schattenseiten. Jetzt spricht Anke darüber, warum es ihr schwerfällt, neue Menschen in ihr Leben zu lassen!

"Warum könnten Menschen an mir interessiert sein, an einer Freundschaft mit mir?", fragt sich die Komikerin in ihrem Podcast "Quality Time mit Anke und Riccardo". Sie wolle nicht zu misstrauisch sein, doch trotzdem nehme sie die Leute immer genauer unter die Lupe. Bei großem Interesse an ihr werde sie schnell skeptisch. Außerdem habe sie aufgrund ihres Berufs und ihrer Familie keine Zeit, neue Freundschaften zu schließen. "Wenn jetzt noch neue Leute dazukommen, werde ich denen meine Zeit nicht so geben können, das ist nicht fair", gibt Anke ehrlich zu.

Der neue Podcast von Anke und ihrem Gesprächspartner Riccardo Simonetti (30) startet heute exklusiv auf Spotify. Die Promis lernten sich am Set der Sendung Wer stiehlt mir die Show? kennen. In ihrem Podcast sprechen sie zukünftig über Glamour, Glitzer und Gefühle vor und hinter den Showbiz-Kulissen.

Anzeige

ActionPress / Dwi Anoraganingrum / Future Imag Anke Engelke im März 2022

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Anke Engelke bei "Wer wird Millionär?"

Anzeige

Panama Pictures / ActionPress Anke Engelke bei der 58. Verleihung des Grimme Preises 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de