Fremgehdrama mit Ed: Für Ellie Goulding war es traumatisch

So sehr litt Ellie Goulding (36)! Vor zehn Jahren bandelte sie mit Ed Sheeran (32) an. Doch kurz darauf machten Gerüchte die Runde, dass Ellie den "Perfect"-Interpreten mit dem One Direction-Star Niall Horan (29) betrogen haben soll. Jahrelang schwiegen die beteiligten Parteien zu den Vorwürfen. Erst Anfang des Jahres dementierte die Musikerin mit einem Clip im Netz die Gerüchte. Doch wie sehr Ellie die Schlagzeilen wirklich zu schaffen machten, offenbarte sie erst jetzt!

In einem Interview mit Daily Mail sprach die 36-Jährige über die schwere Zeit: "Weißt du, ganz ehrlich, das hat mir eine Menge... Stress ist nicht das richtige Wort – es hat bei mir ein großes Trauma ausgelöst." Auch gab Ellie offen zu, dass sie neidisch darauf war, dass ihre Freunde tun und lassen konnten, was sie wollten – "Seitensprünge und One-Night-Stands" eingeschlossen – während sie sich "wie eine schreckliche Person" fühlen musste.

Auf TikTok sorgte die "Lights"-Interpretin für Aufklärung. Unter einem ihrer Videos kommentierte ein Follower, dass er es nicht glauben könne, dass Ellie mit Niall fremdgegangen sei, woraufhin diese kurz und knapp reagierte: "[Das ist] falsch!" Doch wie sie ebenfalls verriet, stand sie während des Schreibens der Antwort unter Alkoholeinfluss! "Ich glaube, ich war wirklich betrunken, als ich das geschrieben habe, ja", gestand Ellie.

Getty Images Ed Sheeran, Musiker

Getty Images Ellie Goulding, Sängerin

Getty Images Niall Horan, Sänger

