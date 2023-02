Jennifer Garner fährt mit Scooter und Fake-Baby durchs Set

Jennifer Garner (50) cruist in Los Angeles umher! Die Schauspielerin befindet sich zurzeit mitten in den Dreharbeiten zu ihrer neuen Netflix-Komödie. "Family Leave" wird der Streifen heißen – eine Nebenrolle in dem Film konnte niemand Geringeres als Matthias Schweighöfer (41) ergattern. Nun tauchten witzige Bilder vom Set auf, die die dreifache Mutter auf einem Scooter zeigen: Um ihre Brust hat sie ein Fake-Baby geschnallt!

Auf den Fotos, die DailyMail vorliegen, ist die 50-Jährige auf dem schnittigen Gefährt zu sehen: Sie trägt einen Blazer mit einem Rock und einen Helm auf dem Kopf. Mit einem Brustgurt hat sie ein Kleinkind um den Bauch geschnallt: eine Puppe, die wahnsinnig echt aussieht! Der Fake-Nachwuchs trägt natürlich auch einen Helm. Neben ihr fährt die Rolle ihres Ehemanns, gespielt von Ed Helms (49). Der Schauspieler trägt in gleicher Weise etwas an seinem Oberkörper: ein Fake-Hündchen – mit Helm!

Matthias Schweighöfer teilte vor wenigen Wochen einen Schnappschuss, auf dem er neben Jennifer Garner in die Kamera lächelt, auf Instagram. "Superstolz mit dieser fantastischen Schauspielerin "Family Leave" drehen zu dürfen. [...] Liebe Grüße an euch, liebe Menschen aus Los Angeles!", untertitelte Matthias den Schnappschuss glücklich.

Getty Images Jennifer Garner im Januar 2023

Getty Images Jennifer Garner bei einer Gala in West Hollywood

Instagram / matthiasschweighoefer Matthias Schweighöfer und Jennifer Garner, Schauspieler

