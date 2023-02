Leder und Ketten: Adam Lambert stylish in London unterwegs

Adam Lambert (41) hat in Sachen Fashion einen ausgefallenen Geschmack! Der US-amerikanische Sänger hat nicht nur eine beeindruckende Stimme, mit der er sich in die Herzen seiner unzähligen Fans sang – der "Whataya Want From Me"-Interpret hat auch einen ausgezeichneten Sinn für Mode, wie er immer wieder bei Auftritten oder auf Social Media unter Beweis stellt. Auch privat scheint der Musiker immer topgestylt zu sein: Adam spazierte nun stilsicher durch London!

Paparazzi lichteten den 41-Jährigen ab, als er gerade die Global Studios in London verließ und durch die Straßen schlenderte. Dabei fiel der Musiker mit Sicherheit auf: Adam trug eine weite Lederhose, ein lockeres Shirt und eine ausgefallene Jacke – zu dem komplett schwarz gehaltenen Outfit kombinierte er eine XXL-Sonnenbrille und eine derbe Kette. In dem Look schien er sich sichtlich wohlzufühlen.

Gerade sorgt Adam aber auch mit seiner Musik für Aufsehen. Er veröffentlichte nämlich gerade sein neues Album "High Drama", wofür er von seinen Followern eine Menge Komplimente bekam: "Dieses Album ist unglaublich! Danke dafür, dass du unsere Ohren damit beglückst", freute sich unter anderem eine begeisterte Nutzerin auf Instagram.

Getty Images Adam Lambert, Sänger

MEGA Adam Lambert, Sänger

Getty Images Adam Lambert, Sänger

