Ehrlich: "American Idol" setzte Adam Lamberts Ego sehr zu!

Er äußert ehrliche Worte! Adam Lambert (41) nahm im Jahr 2009 bei American Idol teil – dem US-amerikanischen Pendant zu DSDS – und konnte den zweiten Platz erreichen. Seitdem ging es für den Sänger steil bergauf und mit Hits wie "Whataya Want From Me" oder "Ghost Town" stürmte er die Charts. Der Musiker steht seit Langem offen zu seiner Homosexualität, doch während seiner Teilnahme bei "American Idol" wurde diese totgeschwiegen. Jetzt gibt er zu: Das Castingformat war wie Gift für Adams Ego!

Im Talk mit People äußert der heute 41-Jährige: "Meine Sexualität war nie ein Geheimnis, aber während "American Idol" durfte ich mich nie dazu äußern." Als dann zwei Monate vor dem Show-Finale Bilder veröffentlicht wurden, auf welchen zu sehen ist, wie Adam einen anderen Mann küsst, sei eine Hasswelle über den Sänger hereingebrochen. Er meint, in dieser Zeit habe er sich sehr dafür geschämt, wer er ist. "Es war so, als ob ich in meiner Entwicklung und Selbstliebe viele Schritte zurück machen würde", erklärt der Musiker.

Doch heute sei der "If I Had You"-Interpret dankbar für seine Erfahrungen im Rahmen von "American Idol". "Sie haben mich stärker gemacht und mich auf künstlerische Weise inspiriert", schildert er. Zudem habe der Entertainer nach seiner Teilnahme bei dem Castingformat einen persönlichen Meilenstein erreicht: Seit 2011 ist er Sänger in der legendären Rock-Band Queen.

Getty Images Adam Lambert, Sänger

Getty Images Adam Lambert bei "American Idol"

Getty Images Adam Lambert und Brian May im Jahr 2019

