Peinlich? Mel B erinnert sich an Momente mit Prinz William

Mel B (47) erlebte einen unangenehmen Moment mit Prinz Harry (38)! Die Musikerin ist nicht nur für ihre musikalische Leistung als Spice Girl sowie solo bekannt, sondern ist auch eine engagierte Frauenrechtsaktivistin. Für ihre Arbeit mit der britischen Frauenhilfe erhielt sie vom Königshaus sogar einen Ritterorden. Diesen überreichte ihr niemand Geringeres als der britische Thronfolger. Nun verrät Mel B, dass sie und William dabei in eine unangenehme Situation gerieten!

"Oh, Entschuldigung", habe die Sängerin zu William gesagt, als sie bemerkte, dass ihr Dekolleté genau an der Stelle hervorblitzte, wo der Prinz ihr den Orden ansteckte. "Es war ziemlich peinlich, weil ich nicht wusste, dass die Medaille auf der Brust getragen wird", erinnert sie sich in der Talk Show Live with Kelly and Ryan. Für diesen besonderen Anlass hatte Victoria Beckham (48) ihr ein Kleid designt. "Ich glaube sie wusste es. Sie hat mich reingelegt.", scherzte Mel B über ihre frühere Bandkollegin.

Doch das war nicht der einzige unangenehme Moment mit dem Prinzen. "Du bist also wegen der Spice Girls hier?", habe William beim Anheften der Medaille gefragt. Nachdem sie klarstellte, dass sie eigentlich für den Kampf gegen häusliche Gewalt geehrt wird, sagte er: "Oh mein Gott, wirklich? Erzähl mir mehr darüber." Daraufhin ließ die Sängerin ihn abblitzen mit: "Da steht eine ganze Schlange von Leuten, die auf ihren Orden warten, ich glaube nicht, dass jetzt Zeit für ein Gespräch ist."

Getty Images Mel B im November 2022

Getty Images Prinz William im Januar 2023

Getty Images Mel B. mit ihrem MBE-Orden

