Seltsam: Fremder duschte nackt in Billie Eilishs Außendusche

Das war für Billie Eilish (21) wohl keine so schöne Erfahrung. Erst Mitte Februar wurde die Polizei zum Haus des Popstars gerufen. In dem Notruf hieß es wohl, die gebürtige US-Amerikanerin stecke in Schwierigkeiten. Vor Ort stellte sich dann aber heraus, dass es sich lediglich um einen Scherzanruf handelte. Jetzt gab es aber offenbar einen ernsten Fall auf ihrem Grundstück: Ein Eindringling soll nackt unter Billies Outdoor-Dusche gestanden haben.

Das Magazin The Blast hatte Einsicht in die Gerichtsdokumente zu dem Vorfall in Billies Garten. Demnach habe sich am 20. Februar ein Unbekannter Zugang zu dem Grundstück ihrer Ranch im kalifornischen Glendale verschafft. Nach Aussage der 21-Jährigen habe sie gesehen, wie der Mann sich dann ausgezogen habe und unter die Außendusche bei ihrem Pool gestiegen war. Der Eindringling sei zwar nicht aggressiv gewesen, aber genau davor habe Billie mittlerweile Angst: "Ich mache mir Sorgen, dass eines Tages eine dieser Personen mir oder meiner Familie etwas Gewalttätiges antut."

Es ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass jemand Fremdes auf Billies Grundstück auftaucht. Und auch bei ihrer Familie wurde schon eingebrochen. Im Januar meldete das LAPD, dass ein maskierter Mann im Garten ihrer Eltern über den Zaun gesprungen sei. Der Einbrecher konnte jedoch von den Polizisten festgenommen werden und Billie erwirkte eine einstweilige Verfügung gegen ihn.

Anzeige

Getty Images Billie Eilish im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Billie Eilish und Finneas O'Connell

Anzeige

Instagram / billieeilish Billie Eilish, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de