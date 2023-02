Vor Charles' Krönung: Versöhnung mit Sussexes ist ein Muss

Ist die Krönung von König Charles III. (74) der Startschuss für ein friedliches Familienverhältnis? Seit Jahren herrscht zwischen seinem Sohn Prinz Harry (38), dessen Frau Meghan (41) und den Royals dicke Luft. Die Beziehung zwischen dem Ehepaar und der königlichen Familie ist so zerrüttet, dass noch nicht einmal klar ist, ob die Sussexes an der Krönung im kommenden Mai teilnehmen werden. Dennoch soll Charles bereits Vorkehrungen treffen, um Meghan und Harry an seinem großen Tag in Schach zu halten!

Wie The Telegraph jetzt berichtet, scheint der 74-Jährige gute Miene zum bösen Spiel machen zu wollen – dafür braucht er Harrys Bruder William (40) und dessen Frau Kate (41): "Ich denke, es wird wahrscheinlich dem Prinzen und der Prinzessin von Wales obliegen, eine Art Freundschaftshand auszustrecken, was schwierig sein wird, aber es ist das große Wochenende des Königs", erklärte die Royal-Expertin Camilla Tominey gegenüber dem Medium.

Zudem vermutet die Journalistin, dass der Rotschopf ohne seine Frau ins Vereinigte Königreich reisen wird, da Meghan wahrscheinlich den Geburtstag ihres Sohnes Archie (3) in Kalifornien feiern möchte. In diesem Fall sollen sich William und Kate dennoch um den 38-Jährigen kümmern: "Die Royals müssen so aussehen, als würden sie ihn in die königliche Familie aufnehmen, er wird in ihre Sicherheitsvorkehrungen für das große Feiertagswochenende einbezogen, damit er sich nicht beschweren kann, dass er keine Sicherheit hat."

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Australien im Oktober 2018

Getty Images Prinz Charles, Herzogin Kate und Prinz William im März 2013

Getty Images Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry

