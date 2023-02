Unter dieser Bedingung kommt Prinz Harry zu Charles' Krönung

Die Stimmung zwischen Prinz Harry (38) und seiner Familie ist derzeit angespannt. Mit der Veröffentlichung seiner Memoiren und der Dokumentation "Harry & Meghan" hat der Royal einen ganz schönen Keil zwischen sich und die britische Königsfamilie getrieben. Insbesondere seinem Bruder Prinz William (40) und seinem Vater König Charles (74) hat der Rotschopf einiges an den Kopf geworfen. Die anstehende Krönung soll nun die Wogen glätten. Harry kommt jedoch bloß unter einer Bedingung zu Charles' Krönung!

Bezüglich der Krönung im Mai habe weder der amtierende Monarch noch der Thronfolger direkten Kontakt mit ihrem entfremdeten Familienmitglied gehabt, wie The Mirror berichtet. Dennoch sollen Harry sowie seine Frau Herzogin Meghan (41) zu dem Event eingeladen sein. "Harry war ziemlich deutlich und seine Meinung hat sich nicht geändert. Er wird nicht kommen, wenn er das Gefühl hat, dass die Atmosphäre so toxisch wird wie während dem Jubiläum der Königin und der Beerdigung", plaudert ein Insider aus. Der 38-Jährige wolle sich gerne mit seiner Familie vertragen, er warte jedoch darauf, dass diese den ersten Schritt macht.

Bereits vergangenen Monat hatte der Prinz in einem Interview mit ITV über eine Möglichkeit der Versöhnung während der Krönung gesprochen. "Es kann vieles passieren. Die Tür steht ihnen immer offen, doch der Ball liegt in ihren Händen", äußerte sich Harry. Es gebe viel zu bereden und er hoffe, dass sich seine Familie dazu bereit erklärt, sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen.

Getty Images Prinz Harry im September 2022

Getty Images Prinz Charles und Prinz Harry im September 2014

Getty Images Prinz William, Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles im März 2019

