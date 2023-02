Wegen ihrer Körpergröße: GNTM-Emilia wurde fies gemobbt!

Emilia musste in ihrer Vergangenheit schon vieles durchmachen. Bei Germany's next Topmodel kämpft sie gerade gemeinsam mit 25 weiteren Kandidatinnen um den begehrten Titel. In der Show von Heidi Klum (49) fällt sie besonders mit ihrem ausdrucksstarken Gesicht auf – aber auch die Größe der Kelkheimerin sticht ins Auge, denn sie ist stolze 1,90 Meter groß. Doch Emilias Größe machte ihr früher zu schaffen...

"Menschen waren gegen mich, haben mich ausgeschlossen. Ich habe mich öfter auf den Klos versteckt", berichtete sie Bild. Das Mobben begann schon in Emilias Grundschule – auf der weiterführenden Schule wurde es dann aber richtig schlimm. Weil ihre Mitschüler die heute 18-Jährige fies als Giraffe bezeichnet haben, habe sie nicht am Sportunterricht teilnehmen wollen. Die Schikane ging auch sonst nicht spurlos an dem Nachwuchsmodel vorbei: Bereits mit 13 Jahre träumte es davon, sich kleiner operieren zu lassen!

Doch heute ist Emilia endlich mit sich im Reinen und ein Vorbild für andere. "[Ich] möchte [...] vielen anderen großen Frauen Mut machen, niemals an sich und seinen Träumen zu zweifeln, nur weil man nicht der 'Norm' entspricht", betonte die GNTM-Kandidatin selbstbewusst.

Instagram / _emiliastz Emilia, GNTM-Kandidatin 2023

ProSieben / Richard Hübner Emilia, GNTM-Teilnehmerin

Getty Images Heidi Klum, Januar 2023

