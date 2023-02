Größer als Heidi! Diese GNTM-Kandidatin ist 1,93 Meter groß

Heidi Klum (49) hat in den vergangenen Staffeln ihrer Castingshow Germany's next Topmodel großen Wert auf Diversity gesetzt: Neben Best-Ager-Models wie Lieselotte Reznicek nahm die Chefjurorin auch immer wieder Curvy- oder auch Petit-Models mit auf die spannende Reise. Auch in diesem Jahr glänzen die Teilnehmerinnen wieder mit ein paar besonderen Merkmalen: Die neue GNTM-Kandidatin Emilia sticht mit ihrer Körpergröße von 1,93 Metern heraus!

Die 19-jährige Emilia will genau wie ihre 28 Mitstreiterinnen in diesem Jahr den Titel "Germany's next Topmodel" mit nach Hause nehmen – und mit ihrer Teilnahme will die Kelkheimerin zudem eine Botschaft senden. "Ich möchte die erste 1,93 Meter große Frau sein, die den Wettbewerb gewinnt", betonte das Nachwuchsmodel und fügte hinzu: "Außerdem möchte ich vielen anderen großen Frauen Mut machen, niemals an sich und seinen Träumen zu zweifeln, nur weil man nicht der 'Norm' entspricht."

Und warum sollte genau Emilia "Germany's next Topmodel" gewinnen? "Ich bin sehr wandlungsfähig und ehrgeizig. Ich kann mich schnell in unterschiedliche Rollen hineinversetzen und diese abliefern", hob die Beauty ihre Stärken hervor.

Getty Images Heidi Klum, Januar 2023

ProSieben / Richard Hübner Emilia, GNTM-Teilnehmerin

Getty Images Heidi Klum bei den People's Choice Awards im Dezember 2022 in Santa Monica

