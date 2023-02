Zeitreise? Paris Hilton trägt Kleid von ihrem 21. Geburtstag

Paris Hilton (42) sieht keinen Tag älter aus! Die Hotelerbin machte erst vergangenen Monat mit tollen News auf sich aufmerksam. Sie und ihr Partner Carter Reum überraschten mit der Nachricht, Eltern geworden zu sein. Vor wenigen Tagen gab es schon wieder etwas zu feiern: Die Kultblondine zelebrierte ihren 42. Geburtstag. Auf einem Event erschien Paris nun genauso gekleidet wie an ihrem Ehrentag vor über 20 Jahren!

Bei der Eröffnung ihres House of Y2K Pop-up-Ladens in Los Angeles kreuzte die Neu-Mama in einem umwerfenden Paillettenkleid auf. Dazu kombinierte das It-Girl eine glitzernde Tasche, passende Schuhe und ein Halsband. Offenbar wählte die gebürtige New Yorkerin das Outfit entsprechend dem Motto ihrer neuen Modekollektion. Y2K steht für 'Jahr 2000'. Genau dasselbe Kleid trug die Beauty bereits an ihrem 21. Geburtstag im Jahr 2002.

Die 42-Jährige überlässt ihre Looks keinesfalls dem Zufall. Auch für den Valentinstag hatte Paris sich etwas ganz Besonderes überlegt. Sie warf sich für ihren Liebsten ordentlich in Schale. Bei einem Date mit ihrem Carter am Tag der Liebe trug die Hotelerbin ein süßes rotes Kleid, welches mit rosafarbenen Herzchen übersät war.

Paris Hilton, Februar 2023

Paris Hilton und Carter Reum

Paris Hilton, West Hollywood

