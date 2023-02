Bereut Stephie Stark ihre "Bachelor in Paradise"-Teilnahme?

Stephie Stark (27) hatte es nicht leicht. Bekannt geworden war die Münchnerin durch ihre Teilnahme bei Der Bachelor. Dort war sie erst im Finale gelandet, wurde dann aber von Niko Griesert (32) rausgeschmissen – um Michèle de Roos zurückzuholen, mit der er bis heute zusammen ist. Im vergangenen Jahr versuchte die Beauty, die große Liebe bei Bachelor in Paradise zu finden. Doch auch da lief es nicht besonders gut bei ihr – die Wahl-Kölnerin wurde gleich zweimal gekorbt. Doch wie denkt Stephie heute über ihre Teilnahme?

Im Promiflash-Interview bei der Pre-Valentinstagsparty von David Lovric erklärte sie: "Damals hätte ich auf die Erfahrung verzichten können." Doch mittlerweile hat sie die Körbe von Michael Bauer (32) und Leon Knudsen (35) verkraftet. Gegenüber Promiflash berichtet sie, dass alles gut sei, wie es gelaufen ist: "Weil sich dadurch so viel für mich persönlich entwickelt hat, wodurch ich viel mehr zu mir selber stehen konnte."

Und das tut sie! Im großen "Bachelor in Paradise"-Wiedersehen äußerte sie gegenüber Frauke Ludowig (59), dass es zwischen ihr und einer Frau gefunkt habe. Wenig später erklärte sie, sie würde sich in den Menschen verlieben und nicht in sein Geschlecht – Stephie ist pansexuell.

