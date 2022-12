"Liebe den Menschen": Bachelor-Girl Stephie ist pansexuell

Stephie Stark (27) gibt Einblicke in ihr Liebesleben. Nach ihrer Teilnahme an Der Bachelor im vergangenen Jahr versuchte die gebürtige Münchnerin zuletzt bei Bachelor in Paradise die ganz große Liebe zu finden. Nachdem sie zunächst vergeblich mit Leon Knudsen (35) und später mit Michael Bauer (32) anbandelte, verließ sie schließlich freiwillig die Show. Nun überraschte die Beauty mit einer Offenbarung: Stephie outete sich als pansexuell.

Im Interview mit Bild sprach die 27-Jährige nun ganz offen über ihre Sexualität. Dabei verriet sie dann auch kurzerhand, dass sie sich nicht nur zu Männern hingezogen fühlt. "Ich liebe den Menschen und nicht das Geschlecht", erklärte Stephie. "Wenn mich ein Mensch charakterlich anzieht, finde ich ihn auch sexuell attraktiv", fuhr sie fort. Aus diesem Grund könne sie sich auch eine Beziehung mit einem Mann, einer Frau oder einer nicht-binären Person vorstellen. Nach ihrem "Bachelor in Paradise"-Aus habe sie für einige Monate auch eine Frau näher kennengelernt, sei jedoch abserviert worden.

Auch über ihre Beweggründe, sich nun öffentlich als pansexuell zu outen, verlor Stephie einige Worte. "Ich bekenne als Person in der Öffentlichkeit Farbe, weil es noch viele Jugendliche gibt, die den Mut finden müssen, um zu sich zu stehen", erklärte die Influencerin. Ihrer Meinung nach sollte Pansexualität als "ganz normal" angesehen werden.

Instagram / stephie_stark Ex-Bachelor-Kandidatin Stephie Stark

Instagram / stephie_stark Ex-Bachelor-Kandidatin Stephie Stark

Instagram / stephie_stark Stephie Stark im Juli 2021

