Camilla als Königin: Übergeht König Charles Gebot der Queen?

König Charles (74) scheint nicht vorzuhaben, die Verfügung seiner Mutter einzuhalten. Vor ihrem Tod im September 2022 soll Queen Elizabeth II. (✝96) bereits entschieden haben, welche Position ihre Schwiegertochter Camilla (75) später einnehmen wird. Demnach änderte sich ihr Titel mit der Krönung ihres Mannes in Königsgemahlin und nicht Königin. Doch wenige Monate vor seiner Zeremonie scheint Charles das Gebot seiner Mutter nun zu übergehen.

Insider plauderten gegenüber Daily Mail über die Änderung von Camillas Titel nach Charles' Krönung. "Im Palast ist man der Meinung, dass der Titel Königsgemahlin zu umständlich ist und es für Camilla leichter wäre, einfach als Königin bezeichnet zu werden", meint die Quelle. Mit dieser Entscheidung würde Charles sich über den Willen seiner Mutter hinwegsetzen. Die Vermutung entstand durch eine Mitteilung, in der die 75-Jährige ihre Wohltätigkeitsorganisation offiziell "Queen's Reading Room" nannte. Doch das scheint nur eine formelle Änderung zu sein, denn in der Vergangenheit wurde auch der Mann der Queen, Prinz Philip (✝99), nicht als Prinzengemahl bezeichnet, obwohl das sein offizieller Titel war.

Dass Camilla an Charles' Seite jetzt mehr oder weniger in die Fußstapfen der Queen tritt, warf bereits einige Fragen auf. So stand unter anderem die Frage im Raum, ob Camilla bei der Krönung auch ihre Krone tragen wird. Problematisch könnte dabei vor allem der große Diamant darin sein, denn der soll eigentlich nicht dem Land Großbritannien gehören.

Getty Images Camilla Parker Bowles und Prinz Charles im Oktober 2021

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2019

Getty Images Camilla Parker Bowles und Prinz Charles im April 2015

