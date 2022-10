Darf Camilla die Krone der Queen bei Krönung nicht tragen?

Steht Camilla (75), der Queen Consort, die royale Krone im Weg, um vollständig in die Fußstapfen ihrer Schwiegermutter zu treten? Der Kopfschmuck der verstorbenen Königin ist mit 2.800 Diamanten besetzt und wurde im Jahr 1885 mit vielen Edelsteinen aus dem königlichen Zirkel von Königin Victoria angefertigt. Einer der Edelsteine könnte der Grund sein, wieso Camilla die Krone an der Krönung ihres Mannes am 6. Mai nächstes Jahr vielleicht nicht tragen wird!

Denn der 105-karätige Koh-i-Noor-Diamant, der in der Krone eingesetzt ist, wird laut MailOnline seit vielen Jahren als Eigentum von Indien und anderen Ländern beansprucht. Er gilt als einer der größten geschliffenen Diamanten der Welt und befindet sich in dem Kreuz auf der Vorderseite der Krone. Königlichen Quellen zufolge herrsche eine "erhebliche Nervosität" darüber, dass die Königsgemahlin im nächsten Jahr mit dem Kopfschmuck gekrönt wird. Demnach könnte es sein, dass der Diamant vor aus der Krone entfernt oder zugunsten eines einfacheren Krönungsstücks ersetzt wird.

Ein Insider behauptet gegenüber MailOnline: "Die Zeiten haben sich geändert, und Seine Majestät, der König, ist sehr sensibel für diese Themen, ebenso wie seine Berater." Es gäbe "ernsthafte politische Empfindlichkeiten" vor allem in Bezug auf Indien. Der Buckingham Palast habe eine Stellungnahme abgelehnt. Der Edelstein ist derzeit im Juwelenhaus des Tower of London ausgestellt.

