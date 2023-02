DSDS-Recall: Jill Lange bekommt Lob von Juror Dieter Bohlen

Jill Langes (22) erster DSDS-Recall lief besser als das Casting. Das Reality-Sternchen versucht sich in der diesjährigen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar". Mit ihrem Gesang hatte sie im Casting zwar punkten können, aber die fiesen Sprüche von Chefjuror Dieter Bohlen (69) hatten einen großen Slutshaming-Skandal ausgelöst. Dennoch durfte sie in den Recall und flog mit nach Mallorca – dort bekam Jill sogar etwas versöhnlichere Worte von Dieter.

Am Samstag zeigte DSDS den Auslandsrecall der aktuellen Staffel. Jill trat zusammen mit den Kandidatinnen Marleen, Aileen und Clara an. Die vier Mädels sollten Nina Chubas Hit "Wildberry Lillet" performen. Doch sie konnten sich den Text einfach nicht merken und die Proben wurden immer wieder unterbrochen. Beim Auftritt gab es dann die Quittung: Vor allem Dieter hatte eine Menge auszusetzen. Nur Jill bekam als Einzige Lob: "Du hast es cool rübergebracht." So schaffte sie es sicher in die nächste Runde. Aus der Gruppe musste am Ende nur Aileen gehen.

Stress gab es in der vergangenen Folge DSDS aber ohnehin genug. Bereits die Zimmerverteilung drohte zu eskalieren. Die Kandidaten durften vom Zeltplatz in die Villa umziehen, aber offenbar waren einige Teilnehmer vor allem auf das eigene Wohl aus. "Man hat gesehen, wer nur an sich denkt", schimpfte unter anderem Fatih.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Jill Lange (2.v.l.), DSDS-Kandidaten 2023

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen, DSDS-Juror

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Fatih, DSDS-Kandidat 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de