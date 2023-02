Lily Allen gönnt sich eine Netzpause für kommende Projekte

Jetzt verabschiedet sich Lily Allen (37). Die Sängerin hatte ihren ersten großen Erfolg im Jahr 2006 mit ihrem Album "Alright, Still". Seitdem war sie für zahlreiche Auszeichnungen nominiert, von denen sie auch einige gewonnen hat, wie beispielsweise den Brit Award im Jahr 2010 für die "Beste britische Solokünstlerin". Ihr letztes Album kam im Jahr 2018 heraus – arbeitet sie derzeit an einer neuen Platte? Zumindest kündigte sie jetzt eine Netzpause an, um sich auf kommende Projekte zu konzentrieren.

"Ich werde eine Zeit lang untertauchen", schrieb die 37-Jährige am Samstag unter einem Instagram-Beitrag. "In der vergangenen Zeit ist es mir wegen meines Handys immer schwerergefallen, mich zu konzentrieren", begründete sie weiter. Sie habe in der kommenden Zeit wundervolle Dinge vor und möchte die Personen, die an den Projekten beteiligt sind, angemessen würdigen. Doch Lilys Fans müssen vielleicht nicht ganz ohne Updates von der "Not Fair"-Interpretin leben: "Mein Team wird vielleicht ein paar Kleinigkeiten posten."

Im vergangenen Jahr hatte Lily schon einmal eine Social-Media-Pause eingelegt. Ganz freiwillig schien diese aber nicht gewesen zu sein. Sie bekam damals eine harte Kritikwelle ab, weil sie sich öffentlich über einen Pizza-Lieferanten beschwert hatte.

