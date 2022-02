Plant hier etwa jemand ein Netz-Comeback? Um die Sängerin Lily Allen (36) ist es mittlerweile still geworden – denn letztes Jahr kehrte die "Not Fair"-Interpretin Social Media den Rücken. Auslöser dafür war wohl eine ordentliche Kritik-Welle, nachdem sich die gebürtige Londonerin öffentlich über einen Pizzalieferanten beklagt hatte. Nun gab es aber Indizien für eine mögliche Rückkehr: Lily war kurzzeitig wieder in den sozialen Netzwerken zu sehen!

In einer Instagram-Story von Mark Ronson (46) war die 36-Jährige an der Seite des Musikproduzenten zu sehen gewesen, während beide offenbar einen Plausch mit der Sängerin King Princess (23) hielten. Der kurze Ausschnitt ist vermutlich vor oder nach einer der New Yorker Shows des DJs entstanden. "Mit den Legenden abhängen", betitelte der Londoner seinen Beitrag, der inzwischen bereits gelöscht wurde. Lily wirkte hier zumindest guter Dinge und zeigte sich in einem stylishen Look samt roter Chanel-Handtasche.

Als die dunkelhaarige Schönheit noch aktiv in den sozialen Medien war, hatte sie mit ihren Beiträgen gerne mal für Aufsehen gesorgt. In einem Twitter-Posting deutete sie beispielsweise an, während der Olympiade gekifft zu haben. "Wenn du daran denkst, auf Drogen und Alkohol zu verzichten, kann ich versichern, dass es mehr Spaß macht, die Olympischen Spiele bekifft zu verfolgen", hatte Lily geschrieben, den Tweet nach wenigen Sekunden jedoch direkt wieder gelöscht.

Getty Images Mark Ronson bei den Oscars 2019

Instagram / lilyallen Lily Allen, Sängerin

Instagram / lilyallen Lily Allen, Sängerin

