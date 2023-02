Peter-Drama hält an: Das sagt Yvonnes BFF Micaela Schäfer

Steht Micaela Schäfer (39) noch hinter ihrer besten Freundin Yvonne Woelke (41)? Die verheiratete Schauspielerin füllt aktuell noch immer die Schlagzeilen wegen ihrer vermeintlichen Liaison mit dem ebenfalls verheirateten Peter Klein (55). Im Netz werfen sie, Peter und dessen Ehefrau Iris (55) mit Vorwürfen und Anschuldigungen um sich. Frieden? Fehlanzeige. Promiflash verriet Micaela nun, was sie zu dem anhaltenden Drama sagt.

"Keiner von denen ist interessiert, dass nicht mehr darüber geredet wird. Das ist Showbusiness", stellte sie im Promiflash-Interview klar. Micaela wünsche sich nur, dass das ewige Suchen nach Aufmerksamkeit nicht um jeden Preis geschehe: "Ich hoffe, dass das Persönliche, das Innere nicht darunter leidet [...]. Aber ich schätze Yvonne so ein, dass sie das sehr gut kann." Ihrer Freundin gehe es aktuell auch prächtig, sie sei nur etwas "überfordert mit der Situation" – habe sich diese ja aber auch selbst ausgesucht.

Und wie findet Micaela es, wenn Peter und Yvonne jetzt noch Zeit zusammen verbringen? "Es wäre ein bisschen unklug, wenn Peter und Yvonne sich weiter treffen, denn Peter ist nun mal verliebt in [...] und dann spielt man natürlich mit den Gefühlen des anderen", erklärte das Erotikmodel. Allerdings seien Peter und Iris ja inzwischen getrennt – gegen ein Treffen spreche also nichts, wenn auch Yvonnes Mann damit einverstanden sei: "Eigentlich können ja alle machen, was sie wollen."

Getty Images Yvonne Woelke, Schauspielerin

Sport Moments / Renker / ActionPress Janina Youssefian, Micaela Schäfer und Yvonne Woelke, TV-Sternchen

ActionPress / Dirk Zengel Yvonne Woelke und Peter Klein am Flughafen in Frankfurt

