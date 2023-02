Anna Heiser will eigenen Kindergarten in Namibia eröffnen!

Anna Heiser (32) möchte ein großes, neues Projekt starten! Für die Liebe ist die gebürtige Polin 2017 nach Namibia ausgewandert. Dort lebt sie aber nicht nur gemeinsam mit ihrem Mann Gerald Heiser auf einer Farm: 2021 sind die beiden Bauer sucht Frau-Teilnehmer zum ersten Mal Eltern geworden, rund ein Jahr später folgte Nachwuchs Nummer zwei. Obwohl die Influencerin mit der Farm und ihren beiden Kindern voll eingespannt ist, möchte sie nun einen neuen Schritt wagen: Anna will einen eigenen Kindergarten eröffnen!

Auf Instagram veröffentlichte die 32-Jährige ein Bild, das sie mit einer Tasse auf einer Fensterbank zeigt. Für ihren nachdenklichen Ausdruck im Gesicht gab es offenbar einen guten Grund. "Je länger ich darüber nachdenke, desto sicherer bin ich, dass die Entscheidung, einen Kindergarten für die Kinder unserer Mitarbeiter zu eröffnen, genau richtig ist!", teilte sie ihre Gedanken mit ihren Fans in der Bildunterschrift. Damit wolle die zweifache Mama etwas zurückgeben, denn sie und ihre Familie führen ein glückliches Leben im Wohlstand.

Doch ist das Teilen ihres eigenen Glücks Annas einzige Motivation für die Eröffnung eines Kindergartens? Schließlich hatte die Auswanderin noch vor wenigen Wochen berichtet, dass sie einen zweiten Versuch gestartet habe, ihren Sohn in einer Kita anzumelden. "Jetzt haben wir uns überlegt, dass es der richtige Zeitpunkt wäre, dass Leon jetzt in den Kindergarten geht, weil er selbstständig ist und Kontakt zu Kindern sucht", hatte sie in ihrer Story mitgeteilt. Trotz ihrer Bemühungen habe sie jedoch keinen freien Platz für ihr Kind gefunden.

Anzeige

Instagram / CoNH7Q5Mc9T Gerald und Anna Heiser mit ihrer Tochter Annika im Februar 2023

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser, Influencerin

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser mit ihren Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de