Zweiter Anlauf: Anna Heiser verzweifelt bei Kitaplatzsuche

Anna Heiser (32) will endlich einen Kitaplatz für ihren Nachwuchs! Vor zwei Jahren durften die ehemalige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin und ihr Mann Gerald einen Sohn auf der Welt willkommen heißen. Als der kleine Leon neun Monate alt war, hatte die Namibia-Auswanderin versucht, ihn im Kindergarten anzumelden, damit er dort Gleichaltrige kennenlernt – aber ohne Erfolg: Der Junge war noch zu klein. Außerdem bräuchten Farmkinder wie er länger, um sich an das neue Umfeld in der Stadt zu gewöhnen. Doch nun hat Anna den nächsten Anmeldeversuch gestartet.

In ihrer Instagram-Story erzählte die 32-Jährige: "Jetzt haben wir uns überlegt, dass es der richtige Zeitpunkt wäre, dass Leon jetzt in den Kindergarten geht, weil er selbstständig ist und Kontakt zu Kindern sucht." Es gebe momentan jedoch keinen freien Platz, weshalb sie sich erst mal auf der Warteliste eintragen wolle: "Ich hoffe, dass wir vielleicht vor Ende nächsten Jahres noch einen Platz kriegen, idealerweise wäre es jetzt." Deswegen überlege die Influencerin, ob sie nicht auch gleich schon ihre im November geborene Tochter Alina anmelden solle.

Bei dem Kindergarten, den Anna und Gerald ins Auge gefasst haben, handelt es sich um eine deutschsprachige Einrichtung, in der ihr Nachwuchs auch auf das entsprechende Schulsystem vorbereitet wird. Da er allerdings im von ihnen 200 Kilometer entfernten Windhoek liegt, können sie ihre Kinder nicht täglich dort hinfahren. "Es gibt in den Kindergärten die Möglichkeit für Farmkinder, dass sie nur ab und zu hingehen", erklärte Anna. In ihrem Fall wäre das zweimal pro Monat für jeweils zwei Tage.

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kindern Alina und Leon

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser und ihr Sohn Leon in Namibia

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de