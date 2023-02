Königin Camilla will ihre Enkel bei der Krönung dabeihaben!

Bald ist es so weit – Charles (74) wird offiziell zum König gekrönt! Doch nicht bloß für den Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) ist dieser Tag im Mai ein ganz besonderer. Auch seine Ehefrau Camilla Parker Bowles (75) wird gekrönt. Während die Enkel des amtierenden Monarchen eine Schlüsselrolle in dem historischen Moment spielen sollen, sind die Enkel seiner Liebsten erst mal nicht eingeplant, denn sie sind nicht in direkter Linie mit der britischen Königsfamilie verwandt. Dennoch möchte Camilla, dass auch ihre Enkelkinder eine Rolle bei der Krönung übernehmen!

Wie The Times berichtet, wolle die 75-Jährige, dass ihre fünf Enkel den Baldachin halten, während sie gesalbt wird. Normalerweise wird dieser Teil von Herzoginnen übernommen, doch Camilla wolle mit der Tradition brechen. "Die Königsgemahlin hat gesagt, dass sie keine Herzoginnen will. Sie möchte, dass das ihre Enkelkinder machen. Das ist eine wichtige Entscheidung, wenn man bedenkt, dass Camillas Enkelkinder in den letzten Jahren weitgehend vom Rampenlicht abgeschirmt wurden", berichtet ein Insider. Auf diese Weise wolle das Ehepaar verdeutlichen, dass sie als Patchwork-Familie gut funktionieren.

Ob auch Prinz Harry (38) zur Krönung seines Vaters kommen wird, ist derzeit eher unwahrscheinlich. Zwar habe der Palast angestrebt, die zerstrittenen Parteien vor dem Event wieder zu vereinen, doch wie zuletzt eine Quelle der Daily Mail verriet, sei das Verhältnis noch immer angespannt. "In der Familie brodelt es immer noch gewaltig", betonte der Insider. Der Rotschopf erwarte nämlich eine Entschuldigung von Charles und seinem Bruder Prinz William (40). Doch weder der Monarch noch der Thronfolger sollen die Absicht haben, diesem Wunsch nachzukommen.

König Charles und Camilla Parker Bowles, 2023

Michael Middleton, Carole Middleton, König Charles Charles, Eliza Lopes und Camilla Parker Bowles

Prinz Harry im Kriegsmuseum in Auckland im Oktober 2018

