Laura Maria Rypa ganz offen: Hatte sie Geburtsverletzungen?

Laura Maria Rypa (27) berichtet von ihren Erfahrungen. Vor wenigen Wochen hatte sich die Influencerin mit freudigen Nachrichten bei ihren Fans gemeldet: Ihr Sohn Leano hat das Licht der Welt erblickt. Seither versorgt die frischgebackene Mama ihre Fans regelmäßig mit Updates zu ihrem neuen Leben und stellt sich den Fragen ihrer Follower – dabei geht sie auch unangenehmen Themen nicht aus dem Weg. Laura verrät jetzt, ob sie sich bei der Geburt Verletzungen zugezogen hat.

Im Rahmen eines Q&A in ihrer Instagram-Story spricht die 27-Jährige offen über die Geburt ihres Sohnes. Dabei gibt sie auch preis, welche Geburtsverletzungen sie erlitten hat. "Ich hatte einen Dammriss ersten Grades. Aber ich war danach topfit und hatte keinerlei Schmerzen", erzählt die Neu-Mama ganz offen. Dennoch habe Laura seit der Geburt hin und wieder mit Blutungen zu kämpfen. Schmerzen hingegen habe die Neu-Mama keine mehr.

Während der Entbindung sah das aber ganz anders aus. Am schlimmsten sei für die Verlobte von Pietro Lombardi (30) gewesen, als die Ärztin sie bei der Geburt unterstützt hatte. "Ich dachte wirklich in dem Moment, ich sterbe", gibt die 27-Jährige zu. Doch als sie ihren Sohn endlich in den Armen halten konnte, sei alles vergessen gewesen.

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Baby Leano, Januar 2023

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit ihrem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de