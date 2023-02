"Let's Dance"-Sally geschockt: Bei ihr wurde eingebrochen!

Sally Özcan (34) kann es nicht fassen. Die Influencerin hat sich im Laufe der Jahre einen Namen als Backfee auf YouTube gemacht. Inzwischen dreht die Netz-Bekanntheit nicht nur Videos, sondern hat sich auch ein eigenes Unternehmen aufgebaut. Für Sally könnte es gerade also kaum besser laufen – derzeit nimmt sie auch an der beliebten Tanzshow Let's Dance teil! Doch jetzt der Schock: In Sallys Firma wurde eingebrochen!

Auf Instagram berichtet die 34-Jährige von dem Einbruch. "Wir wurden heute Nacht im Sallycon Valley ausgeraubt. Wir stehen alle unter Schock", teilt die Influencerin ihren Fans mit. Sorgen müssen sich ihre Follower um die Brünette jedoch nicht machen. "Niemanden ist etwas passiert", geben sie und ihr Mann Murat Entwarnung. Dennoch sei das Paar durch den Wind.

In ihrer Instagram-Story erzählt Sally zudem, dass sie den Einbruch sogar gehört habe. "Ich habe es nur nicht realisiert", äußert sie. Stattdessen habe die zweifache Mutter versucht, weiterzuschlafen. "Man weiß ja auch nie bei einer Konfrontation, was dann so ist", erklärt die YouTuberin.

Instagram / sallyswelt Sally Özcan, YouTuberin

Instagram / sallyswelt Sally Özcan mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern

Zengel, Dirk Sally Özcan, Influencerin

