OP steht an: Melissa Damilia freut sich auf kleinere Brüste

Melissa Damilia (27) kann es kaum erwarten. In den vergangenen Jahren sprach die ehemalige Bachelorette immer wieder offen über ihre Besuche beim Beauty-Doc. So verriet die Influencerin nicht nur, dass ihre Lippen aufgespritzt sind, sondern auch, dass sie sich einer Brust-OP unterzogen hatte. Doch mit dem Ergebnis ist der Reality-TV-Star nicht zufrieden. Wie Melissa jetzt verrät, stehe daher in wenigen Tagen eine erneute Brust-OP an.

"Ich habe am Freitag meinen Implantatwechsel für eine Brustverkleinerung", erzählt die 27-Jährige im Rahmen einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story. Von ihren alten Implantaten trenne sie sich, da diese ihren unteren Brustanteil zerdrücken würden. Doch das ist nicht der einzige Grund. "Diese Größe wollte ich damals nicht. Der Arzt hat ohne meine Zustimmung das größere Implantat eingesetzt", stellt die einstige Datingshow-Kandidatin klar. Umso mehr fiebere sie der Operation jetzt entgegen. "Ich freue mich so auf eine kleinere Brust", betont Melissa.

Doch warum hat sich die Brünette damals überhaupt unters Messer gelegt? "Ich habe mich einfach immer ziemlich unwohl gefühlt, habe mich ungern im Bikini gezeigt oder sonst was, habe mich selber ungern im Spiegel angeguckt", offenbarte der Realitystar 2020 in seiner Instagram-Story.

