Nach schweren Zeiten: Rich Paul und Adele verliebter denn je

Rich Paul (41) und Adele Adkins (34) scheinen immer noch auf Wolke sieben zu schweben. Im Juli 2021 waren erstmals Gerüchte über eine Beziehung der Sängerin mit LeBron James' (38) Agenten aufgekommen. Einige Monate später hatte die gebürtige Britin die Romanze dann offiziell bestätigt. Offenbar läuft es zwischen dem Paar auch megagut – sogar über eine baldige Hochzeit wurde in den vergangenen Monaten spekuliert. Nun verriet ein Insider, dass Rich und Adele im Moment verliebter sind als je zuvor.

Wie Radar Online jetzt berichtete, ist die Liebe zwischen der 34-Jährigen und ihrem Schatz stärker denn je, nachdem die beiden einige kleinere Probleme ihrer Beziehung ausgebügelt haben. Eine Quelle verriet gegenüber der Boulevardseite, dass sich Adele und Rich aktuell an einem guten Punkt in ihrer Partnerschaft befinden. So fliege der 41-Jährige beispielsweise einige Tage pro Woche nach Las Vegas, wo sich seine Freundin im Moment aufhält. "Sie nehmen sich viel Zeit füreinander. Wenn sie nicht zusammen sind, stehen sie in ständigem Kontakt", versicherte der Insider.

Und auch die Zukunft sieht für den Sportagent und die Blondine rosig aus. So sprach Adele im vergangenen Juli beispielsweise davon, dass sie sich weitere Kinder wünsche und auch Rich scheint der Idee nicht abgeneigt zu sein, noch einmal Vater zu werden. Zuletzt wurde nun sogar gemunkelt, dass Adele ihren Partner zu einer Blitz-Hochzeit in Las Vegas überreden will.

Rich Paul und Adele

Rich Paul und Adele

Rich Paul, Adele, Kevin und Eniko Hart im Oktober 2022

