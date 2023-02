So überstand Lionel Richie seine "massiven Depressionen"

Der American Idol-Juror war nicht ein Optimist! Lionel Richie (73) wurde in den 80er Jahren mit Hits wie "Dancing on the Ceiling" auf einen Schlag zum Superstar. Außerdem war er mit Michael Jackson (✝50) und Quincy Jones an dem Welthit "We Are the World" beteiligt. Doch in den 90ern war das Hoch erst mal vorbei, denn da verstarb sein Vater, der ihm sehr nahe stand. Daraufhin verfiel der Sänger über vier Jahre hinweg in ein psychisches Loch. So hat Lionel es aus den Depressionen herausgeschafft!

"Mein Vater war krank und ich machte eine massive Depression durch, denn mein Vater war mein Held", erzählte Lionel in einem Interview mit Lorraine Kelly (63). Erst nach der Geburt seiner zweiten Tochter habe der Soul-Liebling Licht am Ende des Tunnels gesehen. "Miles kam auf die Welt und Nicole war schon da, und mir wurde klar, dass ich eine Gruppe von Leuten hatte, die zu mir aufschauten, um das Oberhaupt des Hauses zu sein", erklärte der TV-Juror.

Nach dieser Erkenntnis hatte sich der Sänger dazu entschieden, wieder Musik zu machen. Denn als er 1997 Tochter Nicole adoptiert hatte, hatte er sich aus dem Showbiz zurückgezogen. "Meine Kinder wussten nicht, womit ich meinen Lebensunterhalt verdiene", gestand Lionel. Doch von da an seien seine Kinder sein Ansporn gewesen, wieder nach vorne zu blicken.

lionelrichie / Instagram Lionel Richie im Januar 2022

Instagram / nicolerichie Lionel Richie mit seinen Kindern Nicole, Sofia und Miles

Getty Images Lionel Richie, Februar 2023

