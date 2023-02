Valentin verrät: Auch Anna Ermakova hat mal Durchhänger

Anna Ermakova (22) gilt bei "Let's Dance" derzeit als absolute Favoritin! Sie hatte sich in der großen Kennenlernshow nicht bloß die begehrte Wildcard sichern können, sondern erhielt vergangenen Freitag auch die höchste Jury-Punktzahl! Doch auch beim Publikum erfreut sich Boris Beckers (55) Tochter großer Beliebtheit – so steht sie auch in der Promiflash-Umfrage hoch im Kurs. Ihr Tanzprofi Valentin Lusin (36) plaudert nun ein wenig aus dem Nähkästchen: Denn auch bei Anna läuft nicht immer alles rund!

Trotz des großen Lobes in der Kennenlernshow und auch des Direkttickets zeigte sich das Star-Tänzer-Duo nach seinem fantastischen Auftritt erleichtert. "Ich bin sehr stolz auf dich, weil wir gestern in der Durchlaufprobe ein Tief hatten", gab Valentin gegenüber RTL zu. Da es am Tag zuvor nicht so gut geklappt habe, seien die beiden ganz schön nervös gewesen. Trotz der tollen Jurybewertung mit 25 Punkten sei für den Tänzer jedoch noch Luft nach oben. "Es ist noch nicht alles perfekt gewesen. Für die erste Woche bei dieser schwierigen Choreo haben wir sehr viel geschafft. Aber es ist noch ein langer Weg", erklärte er.

Mit dem flotten Tango zu "Dance With Me" legten Valentin und Anna jedoch schon einmal einen guten Grundstein. "Das war heute Abend der beste Vortrag, den wir erlebt haben!", hatte sogar Joachim Llambi (58) zugegeben. Doch auch Jorge Gonzalez (55) war begeistert: "Ja, Chica, du hast Kunst studiert und diesen Expressionismus habe ich gesehen. Deine Blicke… fantastisch wirklich! Ich finde dich mega, du machst hier schon Geschichte."

Anzeige

Getty Images Anna Ermakova und Valentin Lusin bei "Let's Dance" 2023

Anzeige

Getty Images Anna Ermakova bei "Let's Dance" 2023

Anzeige

Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi sitzen in der Jury von "Let's Dance" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de