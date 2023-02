Während zweiter Hochzeit: Holly Hagan verrät Babygeschlecht!

Damit hat wohl keiner gerechnet. Anfang des Jahres hatte Holly Hagan (30) sich mit süßen Neuigkeiten bei ihren Fans gemeldet: Die Geordie Shore-Bekanntheit und ihr Partner Jacob Blyth erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Seither präsentiert die gebürtige Britin nur zu gerne ihre wachsende Babykugel im Netz und verrät das ein oder andere Detail über ihre Schwangerschaft. Jetzt gab Holly sogar preis, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwartet.

Auf ihrem Blog "House of Holly" verkündete die 30-Jährige voller Freude das Geschlecht. "Jetzt wissen wir endlich, dass wir einen Jungen bekommen und ich könnte nicht aufgeregter sein", teilte die werdende Mama mit. Die Gender-Reveal-Party fand im Rahmen ihrer zweiten Hochzeit statt. Vor zahlreichen Gästen löste das Brautpaar eine Konfettikanone aus, um herauszufinden, welches Geschlecht ihr Baby hat. "Ich war so nervös", gab Holly zu.

Die Freude darüber, dass sie bald Mama eines Jungen ist, sei riesig. "Ich war vom ersten Tag an fest davon überzeugt, dass es ein Junge ist. Ich hatte einfach von Anfang an das Gefühl, dass es ein Junge ist", erzählte der TV-Star weiter. Daher stehe der Name auch bereits fest – doch diesen verriet Holly noch nicht.

Instagram / hollyhaganblyth Holly Hagan und ihr Partner Jacob Blyth im Januar 2023

Instagram / hollyhaganblyth Holly Hagan, "Geordie Shore"-Bekanntheit

Instagram / hollyhaganblyth Holly Hagan, Realitystar

