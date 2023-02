Bald Mutter: Philipp Stehlers Vanessa fühlt sich wohl damit

Vanessa Ciomber brauchte etwas Zeit, um sich ihre Mutterrolle zu vergegenwärtigen. Vor wenigen Wochen machte das Model öffentlich, dass es gemeinsam mit seinem Partner Philipp Stehler (34) Nachwuchs erwartet. Die beiden wissen bereits das Geschlecht ihres Kindes, aber wollen es erst mal für sich behalten. Bis zur Geburt ist es sogar nicht mehr allzu lange hin – Vanessa ist jetzt auch endlich mental bereit dafür, Mutter zu werden!

Auf Instagram teilte die 32-Jährige ein Foto ihres Babybauch-Shootings und verriet: "Ich musste erst mal realisieren, dass ich das bin… wir das sind!" Nun sei sie stolz, ihre kleine Kugel endlich zeigen zu können – schließlich habe sie lange darauf warten müssen: "Bei mir kam gefühlt erst gar nichts und jetzt in den vergangenen Wochen plötzlich ganz viel!" Erst habe sie sich gefreut, dass sie nicht so viel zunehme. Dann sei sie jedoch schnell verunsichert gewesen, wenn Leute sie gefragt hatten, ob "da wirklich was drin" ist. Wegen dieser Achterbahnfahrt der Gefühle habe sie die Schwangerschaft auch relativ lange geheimgehalten. Doch Vanessa fügte hinzu: "Mittlerweile fühle ich mich aber total in meiner Rolle angekommen und bin einfach nur voller Glück und Liebe!"

Die Influencerin möchte versuchen, durch Unsicherheiten stärker zu werden. Einen großen Teil trage ihr Partner dazu bei. "Denn auch wenn man als werdender Papa Emotionen durchlebt, ist er einfach immer für mich da, unterstützt mich, nimmt mir viel ab", schwärmte sie von dem einstigen Bachelorette-Teilnehmer.

Philipp Stehler und Vanessa Ciomber im August 2021 auf Ibiza

Model Vanessa Ciomber

Philipp Stehler und Vanessa Ciomber

