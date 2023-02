Kennen Philipp Stehler und Vanessa schon das Babygeschlecht?

Sie könnten aktuell nicht glücklicher sein! Erst vor wenigen Tagen überraschten Ex-Bachelorette-Boy Philipp Stehler (34) und seine Vanessa Ciomber ihre Fans mit einer Knaller-Nachricht: Sie erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Sehr viel gaben die beiden noch nicht über ihr Babyglück preis – doch nun lassen sie sich in einem Interview doch ein paar Details entlocken. Aber beim Geschlecht ihres Babys halten sich Philipp und Vanessa noch bedeckt!

Im Interview mit VIPstagram plaudert das Paar aus dem Schwangerschaftsnähkästchen – nur beim Babygeschlecht drucksen sie ziemlich herum. "Wir wollen dieses kleine Geheimnis noch für uns behalten", erklärt der werdende Papa lächelnd. Dennoch hatte seine schwangere Partnerin schon früh eine Vermutung, was es werden könnte: "Ich hatte auf jeden Fall vom ersten Tag an ein Gefühl, was es wird. Mein Gefühl hat mir gesagt, dass es ein Junge wird."

Erst Anfang der Woche gaben die beiden ihren Fans einen ersten Einblick – sie teilten das erste Ultraschallbild ihres Babys. Besonders viel konnten die Follower auf diesem Schnappschuss aber noch nicht erkennen. "Die Hände vorm Gesicht! Aber ein süßes Ohr zeigen wir euch hier gerne", schrieb Vanessa stolz zu ihrem Instagram-Beitrag.

Instagram / vanessaciomber Philipp Stehler und Vanessa Ciomber im Januar 2023

Instagram / philipp_stehler Vanessa Ciomber und Philipp Stehler, Influencer

Instagram / vanessaciomber Ultraschallbild von Philipp Stehlers Baby, Februar 2023

