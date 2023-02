Die "Too Hot To Handle"-Stars Emely und Kevin sind zusammen!

Diese beiden scheinen wirklich die Liebe gefunden zu haben! Seit Dienstag ist Too Hot To Handle: Germany auf der Streamingplattform Netflix verfügbar – dort geht es ordentlich zur Sache. Eigentlich müssen die Singles die Finger voneinander lassen, denn jeder Verstoß bedeutet ein Abzug beim Preisgeld. Jedoch fiel das einigen Kandidaten ziemlich schwer: Vor allem Emely Kopf und Kevin Njie (26) schmälerten die Gewinnsumme ordentlich durch Körperlichkeiten. Offenbar hat es zwischen ihnen aber richtig gefunkt: Emely und Kevin sind nun ein Paar!

Bereits zu Beginn der Staffel waren die zwei einfach unzertrennlich und konnten nicht voneinander ablassen. Diese Anziehung hielt sich offenbar hartnäckig und ist anscheinend nach wie vor vorhanden, wie Netflix bekanntgab: Die Blondine und der Muskelmann sind jetzt, über ein Jahr nach Aufzeichnung, in einer Beziehung und überglücklich miteinander.

Dass die beiden so viel Geld in der Sendung durch ihre heißen Flirts verprasst haben, ist heute für Emely nach wie vor nicht so schlimm, wie sie Promiflash auf der "Too Hot To Handle: Germany"-Release-Party verrät. "Ich bereue nichts, was ich gemacht habe, aber klar, die Relation von dem Geld ist jetzt eine andere als in der Show", plauderte sie aus.

Anzeige

Netflix Emely Kopf und Kevin Njie

Anzeige

Netflix Die "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidatinnen

Anzeige

Netflix Emely Kopf und Kevin Njie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de