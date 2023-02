Erstes Liebesinterview: Gigi Birofio total happy mit Dana!

Gigi Birofio (23) könnte aktuell nicht glücklicher sein. Im Dschungelcamp hatte der Realitystar erstmals offen über seine Beziehung zu Dana Feist gesprochen: Während seiner Zeit im australischen Dschungel hatte er die ein oder andere Träne aus Sehnsucht nach seiner Liebsten vergossen. Vor wenigen Tagen teilte er dann das erste Kussvideo von ihnen im Netz. Jetzt sprechen Gigi und Dana zum ersten Mal offen mit Promiflash über ihre junge Liebe!

Auf der "Too Hot To Handle: Germany"- Release-Party gibt der 23-Jährige Promiflash ein Update zu ihrer Beziehung. "Ja, es ist freudig. Die Liebe ist da. Wir züngeln jeden Tag. Ich stecke meine Zunge in ihren Mund, sie steckt ihre in meinen. Es ist wunderschön, wie ein Märchen", schwärmt der ehemalige Temptation Island-Teilnehmer. Es scheint ganz so, als schwebe Gigi auf Wolke sieben – der TV-Star habe noch nichts gefunden, was ihn an Dana stört.

Und auch die einstige Love Island-Teilnehmerin ist offenbar total verliebt. "Ich mag halt einfach seine Art insgesamt und dass er sein Herz auf der Zunge trägt und immer so direkt und offen ist", erzählt die Brünette. Für sie ist klar, dass Gigi daher auch so gut bei den Zuschauern der Realityshows ankommt. "Also, ich bin sehr stolz auf ihn", betont sie.

AEDT Dana Feist und Gigi Birofio bei der Release-Party von "Too Hot To Handle: Germany"

scoolz-pixx Dana Feist und Gigi Birofio, 2023

AEDT Dana Feist mit Gigi Birofio

