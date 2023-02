Heidis GNTM-Statement: Tessa Bergmeier hält es für Kalkül

Tessa Bergmeier (33) kauft Heidi Klum (49) ihr Statement nicht ab. Im vergangenen Jahr hatte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Lijana Kaggwa für mächtig Aufruhr gesorgt: Sie hatte über das Geschehen hinter den Kulissen der Castingshow ausgepackt und Heidi Klum stark kritisiert. Immer mehr Ex-Teilnehmerinnen taten es ihr seither gleich. Zum Auftakt der neuen GNTM-Staffel gab Heidi dann erstmals ein Statement ab und wies die Vorwürfe von sich. Wie Tessa jetzt im Promiflash-Interview vermutet, sei dieser Schritt Kalkül gewesen.

"Ich weiß gar nicht, wie ich bei Heidi Klum irgendwas finden soll, weil bei ihr ist alles Kalkül. Alles ist berechnet – wie sie mit den Dingen umgeht", äußert das Model im Promiflash-Interview bei der "Too Hot To Handle: Germany"- Release-Party. Dass sich nach dem Statement der 49-Jährigen etwas am Konzept der Show ändern wird, bezweifelt die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin daher. "Sie sagt ja auch immer: 'Ja, wir machen weiter wie bisher'. Und so wird es auch weiter gehen", ist sich Tessa sicher.

Doch nicht nur Heidis Reaktion auf die Kritik an GNTM stößt ihr sauer auf. Auch den Umgang der Blondine mit dem aktuellen Echtpelz-Drama in der Show findet die 33-Jährige verwerflich. "Ist halt Effekthascherei. [...] Ist halt Heidi Klum – immer sehr unauthentisch", wettert die zweifache Mutter.

Anzeige

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier, Model

Anzeige

AEDT Tessa Bergmeier, Model

Anzeige

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier, Dschungelcamp-Kandidatin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de