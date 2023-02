Ist Paul Janke ihr neuer Freund? Das sagt Michelle Daniaux!

Michelle Daniaux hält sich in Sachen neue Liebe bedeckt! Nach der On-off-Beziehung mit Gigi Birofio (23) ist die TV-Bekanntheit wieder in festen Händen – wer ihre neue Liebe ist, hält sie allerdings geheim. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass es sich dabei um Paul Janke (41) handeln könnte: Die Fans hatten entdeckt, dass beide aus ihrem Thailand-Urlaub ein verdächtiges Foto derselben Badewanne geteilt hatten. Nun bezog Michelle gegenüber Promiflash Stellung zu den Spekulationen!

"Wer mein Freund ist, wird geheim bleiben vorerst, weil eine Beziehung funktioniert besser, wenn sie nicht in der Öffentlichkeit stattfindet", stellte sie im Promiflash-Interview auf der "Too Hot To Handle: Germany"-Release-Party klar. Die ewigen Spekulationen über ihren Boyfriend machen Michelle allerdings nichts aus: "Ich finde es witzig. Sie sollen ruhig alle spekulieren – wer es wirklich ist, weiß nur ich", machte sie deutlich.

Doch wie steht die Temptation Island-Kandidatin denn nun zum Ur-Bachelor, ist er überhaupt ihr Typ? "Paul ist bestimmt ein attraktiver Mann, er ist ja so ein Sunnyboy. Aber da stehe ich schon ein bisschen mehr auf das Raue", betonte sie.

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux, Ex-"Temptation Island V.I.P."-Kandidatin

RTLZWEI Paul Janke, einstiger Bachelor

Instagram / michelledaniaux Luigi Birofio und Michelle Daniaux

