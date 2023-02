Nach Ehe-Aus: Fans finden Sylvie Meis' Content unangebracht

Ist das Verhalten von Sylvie Meis (44) nach ihrer Trennung angebracht? Erst 2020 gab die Love Island-Moderatorin dem Künstler Niclas Castello im Rahmen einer absoluten Traumhochzeit das Jawort. Vor wenigen Tagen machten dann aber schockierende Neuigkeiten die Runde: Die Ehe der beiden ist gescheitert. Grund für das Ehe-Aus seien zu unterschiedliche Lebenssituationen. Über die Trennung tröstet Sylvie sich offenbar im Mexiko-Urlaub hinweg – das finden einige Fans aber nicht so toll.

Sylvie hatte auf Instagram zahlreiche Aufnahmen aus Mexiko geteilt, auf denen sie ausgelassen den Geburtstag ihres besten Freundes André Borchers (36) feiert. Unter anderem zeigte die Blondine sich auch ziemlich sexy. Das scheint einigen Followern zu missfallen: "Ohje Sylvie, ich mag dich sehr, aber muss man sich nach der Trennung deines Mannes so präsentieren? Bisschen zurückhaltender wäre schon angebracht" oder "Ach Sylvie, Hauptsache, die Show geht weiter... Schon traurig", kritisierten einige Nutzer.

Vor allem die Tatsache, dass Sylvie so eng mit ihrem besten Freund posiert, gefiel einigen Usern nicht. "Hat das Stil und Klasse, sich am Tag nach der Veröffentlichung der Trennung an seinen besten Freund zu kuscheln?", wetterte unter anderem eine Followerin.

Anita Bugge / Future Image Sylvie Meis mit ihrem Mann Niclas Castello, September 2022

Getty Images Sylvie Meis im September 2022 in Berlin

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis und André Borchers in Mexiko, 2023

